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ТАСС

Макрон и Джонсон обсудили вопросы военной, гуманитарной и экономической помощи Украине

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Б.Джонсон
Б.Джонсон.
Источник изображения: militarynews.ru

Как сообщили в Елисейском дворце, французский президент и британский уходящий премьер также "обсудили продовольственный кризис" в связи с конфликтом на Украине

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили вопросы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном во вторник по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент республики и премьер-министр Великобритании подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также сохранять высокий уровень координации между партнерами для ответа на нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической областях", - отмечается в коммюнике.

В нем также подчеркивается, что Макрон и Джонсон "обсудили продовольственный кризис" в связи с конфликтом на Украине. "Два лидера вновь заявили о своей поддержке европейских усилий в том, что касается экспорта зерна посредством автомобильного и морского транспорта в рамках "маршрутов солидарности", - говорится в заявлении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Тайваня, отметив единство стран - членов Группы семи по данной теме и выразив "общую озабоченность действиями Китая и риском ненужной эскалации". Кроме того, Джонсон и Макрон подняли вопрос укрепления двустороннего сотрудничества в целях борьбы с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш и проведения в скором времени британско-французского саммита.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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