«РТ-Техприемка» завершила аудит 144-го бронетанкового ремонтного завода на соответствие стандартам

Центр сертификации «Ростех-сертификат» компании «РТ-Техприемка» провел сертификационный аудит 144-го бронетанкового ремонтного завода холдинга «Ремвооружение» Госкорпорации Ростех. Процедура проводилась с целью подтверждения соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Обязательным условием деятельности предприятий военной отрасли является наличие сертификата по ГОСТ РВ 0015-002-2020. Главная цель стандарта – адаптация передового международного опыта в области систем менеджмента качества под нужды оборонно-промышленного комплекса России. Документ, прежде всего, основан на требованиях СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015, с учетом дополнений участников военно-промышленного комплекса. Получение сертификата способствует укреплению имиджа производителя.

«Ведущие организации оборонно-промышленного комплекса страны все чаще запрашивают у поставщиков подтверждение соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Одной из наших задач является соответствие статусу надежного партнера по реализации политики в области качества посредством оказания услуг по сертификации, установленных национальными стандартами. Благодаря результатам работы наших аудиторов, организации оптимизируют направления развития в области качества продукции и услуг», – сообщил руководитель Центра сертификации «Ростех-сертификат» Максим Замалдинов.

По итогам аудита АО «144 бронетанковый ремонтный завод» подтвердил высокий уровень соответствия СМК требованиям национального и военного стандартов и получил сертификаты сроком до 2025 года.

«144 бронетанковый ремонтный завод» был сформирован первоначально как 117 ПТАРОК в декабре 1942 года в составе 3-го Украинского фронта. «144 БТРЗ» выполняет капитальный, средний, войсковой и ремонт по техническому состоянию БТВТ, а также дизельных двигателей типов В-2, В-6, В-46, Д-6, Д-12, УТД-20, ЯМЗ, КамАЗ и их модификаций. Еще одной специализацией «144 БТРЗ» является сервисное обслуживание вооружения и бронетанковой техники для сухопутных, воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты.

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации Ростех. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз АО "РТ-Техприемка"