Запад лишает Украину маски невинной жертвы

В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого.

Отчет Amnesty International (AI) был опубликован еще на прошлой неделе, однако страсти вокруг него на Украине не утихают. От стадии "да как вы посмели?!" украинская сторона перешла к отрицанию.

Министерство культуры и информационной политики Украины (проще говоря, минцензуры) заявило, что AI не имело права использовать для подготовки документа свидетельства, собранные на неконтролируемой Украиной территории, а также на территории России. Говоря принятым на интернет-форумах языком, у Украины от этого отчета знатно пригорело и продолжает бомбить. А значит, на то есть причина.

Ничего нового

Вкратце напомним, из-за чего разгорелся скандал. 4 августа на сайте международной правозащитной организации Amnesty International появился отчет, в котором утверждалось, что действия ВСУ подвергают опасности жизнь мирных жителей. В частности, говорилось о размещении вооружений вблизи жилой застройки, возле школ, больниц и т. п. "Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения", – призывала AI.

Разумеется, любому, кто следит за ходом военной операции на Украине, отчет не скажет ничего нового. Фото сгоревших украинских танков в арках домов в Донбассе, многочисленные фото расквартировки (вариант: размещения складов оружия) подразделений ВСУ в детсадах и школах – все это мы видели уже неоднократно. Для украинских военных пальнуть из миномета, подъехав поближе к домам, – это еще с 2014-го вообще не сенсация.

Добавим, что в отчет не вошло еще многое. Обстрелы Донецка кассетами с минами ПФМ ("Лепесток"), удары по нему же ракетами "Точка-У", видео казней и пыток пленных, обстрелы ЗАЭС, а также приграничных с Украиной деревень на территории РФ. Иначе говоря, отчет мог бы быть куда жестче. Но учитывая, что до этого AI неоднократно и неприкрыто играла на стороне Украины (к примеру, в информационном сопровождении ситуации вокруг мариупольского драмтеатра), как говорится, и на том спасибо.

В ответ Украина открыла по Amnesty International огонь изо всех стволов. Отчет раскритиковал лично Зеленский, его офис, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Аккаунты AI в соцсетях атаковали проукраинские боты и тролли. Вице-премьер-министр Украины назвала отчет "оправданием российской агрессии". Под конец отмазывать подмоченный имидж ВСУ взялись даже посол Великобритании на Украине и британская пресса.

Впрочем, даже это не помогло. В Amnesty International извинились за чувства, которые они могли ранить своим докладом, однако не отказались от своих слов.

Чего боится Украина

Вряд ли раздражение украинских властей можно свести к какой-то одной причине или даже выделить основную. Скорее, причин несколько, и они усиливают друг друга.

Прежде всего, скандал как две капли воды похож на ситуацию пятилетней давности в Сирии. Тогда AI обвинили возглавляемую США антисирийскую коалицию в том, что та "не смогла принять необходимых мер для защиты мирного населения" и в гибели 774 мирных жителей в Сирии и Ираке. В ответ США, как и Украина сегодня, начали обвинять AI в недостоверности информации, на которой базировались выводы отчета. То есть украинцы ведут себя ровно так же, как и их кураторы. Видимо, рассчитывая, что война и высокое покровительство все спишут.

Второй причиной резкой реакции наверняка является страх руководства Украины лишиться общепризнанного статуса жертвы. На этот статус у украинских властей завязано сегодня не просто многое, а вообще все. "Сегодня Россия прикладывает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния", – написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В этой публикации он намекает на совершенно отдельную историю – слухи о продаже поставляемых Америкой Украине вооружений на черном рынке. Эту тему активно пытается исследовать конгрессмен Виктория Спартц. Телеканал CBS News даже успел выпустить фильм, в котором утверждается, что до фронта доходит не более 40% таких поставок. Понятное дело, что руководство Украины совсем не заинтересовано в таких расследованиях, ставящих поставки оружия под угрозу. Тогда как отчет AI – лишний аргумент в пользу снижения их интенсивности и качества.

Но дело не только в оружии. Пока в общественном мнении Запада существует консенсус в отношении статуса Украины как однозначно пострадавшей стороны, ей многое прощается. Западные политики на многие проблемы и неудобные моменты попросту закрывают глаза.

Например, если Россия – агрессор, то почему украинцы ищут там спасения? По последним данным, таких уже 3,2 млн человек, причем лишь половина из них – жители Донецкой и Луганской областей.

Почему Украина отказывается от жизнеобеспечения территорий, которые громко называет своими? Прекращает выплату зарплат и пенсий, социальных пособий, консервирует инфраструктуру, не ведя подготовку к отопительному сезону?

По какому праву проводит системную политику террора на неконтролируемых территориях в отношении населения? Угрожает врачам и учителям за то, что они лечат и учат?

Жертва давно не жертва

Опасность отчета AI для руководства Украины не столько в приводимых там фактах и свидетельствах. Главное в другом – собранные вместе, все эти факты подводят к очевидному выводу: в ходе ведения боевых действий Украина давно перешла все мыслимые моральные законы и ограничения. И с каждым днем это сложнее отрицать даже тем, кто изначально Украину поддерживал. Лишившись же этого общепризнанного ярлыка жертвы, Украина рискует не только потерять поставки вооружений. Она потеряет или в значительной степени лишится и финансовой поддержки.

Не говоря уже о том, что это оставит ее с Россией один на один. Ведь одно дело – помогать бедной-несчастной Украине, о страданиях которой кричат из каждого утюга. И совсем другое, когда из утюга говорят о провоцировании гибели мирного населения, нарушении законов войны и прочих неприятных вещах. Тем более что заявляет это не Минобороны России и не RT, а западная правозащитная организация с многолетней историей.

Николай Стороженко