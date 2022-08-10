В Калининградской области С-400 отразили на учениях условный удар противника по аэродрому

В учениях задействованы свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялось плановое учение расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по отражению ракетного удара условного противника по одному из аэродромов в Калининградской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нанесении ракетного удара по аэродрому базирования самолетов морской авиации Балтийского флота. Роль крылатых ракет условного противника выполнили истребители Су-27 авиасоединения морской авиации флота. После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, все воздушные цели условного противника были уничтожены. В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники, уточнили в пресс-службе.