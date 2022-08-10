Саперы ДНР впервые проходят обучение массовому применению робота разминирования "Уран-6"

Сапер инженерных войск ВС ЮВО — оператор робототехнического комплекса «Уран-6» с дистанционным пультом управления во время испытательных работ по разминированию на минных полях Сунженского района, 2014 год.

Подготовкой сформированной роты разминирования занимаются инструкторы Международного противоминного центра ВС РФ

МАРИУПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Российские инструкторы проводят обучение саперов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) массовому применению многофункционального робототехнического комплекса разминирования (МРТК-Р) "Уран-6". Первое практическое занятие с применением сразу шести комплексов "Уран-6" прошло во вторник на территории аэропорта Мариуполя, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас проводится первое обучение работе с новой техникой. Это роботы разминирования, впервые используются в Донецкой Народной Республике, для того чтобы снизить потери среди саперов. Мы первые, кто обучается работе с этими робототехническими устройствами для разминирования. И это первое обучение массовому применению [комплексов "Уран-6"] с разными типами тралов в полевых условиях", - сообщил журналистам командир взвода робототехники роты разминирования Народной милиции (НМ) ДНР с позывным "Рева".

Подготовкой сформированной роты разминирования НМ ДНР занимаются инструкторы Международного противоминного центра ВС РФ. "Сегодня на территории аэропорта [Мариуполя] мы проводим практические занятия с личным составом робототехнического взвода роты разминирования, который на практике будет проводить разминирование местности. Личный состав подобран гражданский, но нужно отметить то, что многие из них имеют высшее образование, люди стараются, слушают, обучаются", - рассказал журналистам инструктор Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".

По его словам, МРТК-Р "Уран-6" стоят на вооружении ВС РФ и применялись при разминировании в Сирии, на Северном Кавказе. "Сегодня потребность в этих роботах возникла здесь, на территории ДНР, ЛНР, для того, чтобы выполнить задачу - сделать безопасной территорию, которая заминирована ранее в ходе ведения военных действий. <...> За время ведения военных действий здесь было установлено значительное количество мин, объем работы достаточно большой. Чтобы ускорить сроки выполнения задач, соответственно, занимаемся подготовкой", - добавил российский инструктор.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для очистки местности от мин в режиме дистанционного управления. В состав его входит автомобиль-самопогрузчик, кран-манипулятор с дополнительным оборудованием, дистанционно-управляемая машина разминирования. "Данный комплекс предназначен для разминирования минных полей противопехотных мин на расстоянии до километра, что позволяет безопасно находиться и работать безопасно", - рассказал ТАСС оператор-робототехник МТРК "Уран-6" НМ ДНР.