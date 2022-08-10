На Украине определились со сроками запуска производства беспилотников Bayraktar

Источник изображения: topwar.ru

Завод по выпуску турецких беспилотных летательных аппаратов может быть построен на украинской территории за несколько месяцев. На Украине также определились со сроками запуска производства беспилотников Bayraktar.

Такое заявление журналистам телеканала «Рада» сделал дипломатический представитель Украины в Анкаре Василий Боднар.

Он сообщил, что украинские производители турецких БПЛА могут приступить к их выпуску уже в следующем году.

Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце

- заявил посол.

Перед этим дипломат подтвердил, что турецкий производитель беспилотников, компания Baykar, приобрел участок земли на Украине под предприятие.

Конечно, можно предположить, что завод удастся запустить, если к тому времени действующие киевские власти не потеряют окончательно контроль над страной. Но никто не даст гарантии, что предприятие еще до того не будет уничтожено при помощи высокоточного российского оружия, тем более, что в Кремле об этом заблаговременно предупредили. Где бы ни находился завод, он в любом случае окажется в пределах досягаемости наших ракет.

Хотя, если пофантазировать, то можно предположить, что в этом и заключался «коварный план Эрдогана»: построить на Украине предприятие по производству «Байрактаров», чтобы россияне взяли его под свой контроль и наладили там выпуск дронов для нужд своих Вооруженных сил.