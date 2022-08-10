Наноспутники петербургского Политеха отправили на орбиту Земли с космодрома Байконур

Аппараты будут выполнять 30 витков вокруг Земли и регистрировать электромагнитное излучение на ее поверхности в диапазоне от 0,3 до 18 ГГц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Два кубсата (сверхмалые искусственные спутники для исследования космоса), созданные в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), по проекту Space Pi отправились на орбиту Земли с космодрома Байконур. Об этом во вторник сообщил ТАСС научный руководитель проекта Space Pi в СПбПУ Сергей Макаров.

"Наноспутники Политеха успешно вышли на полярную орбиту с высотой 405-420 километров, оба аппарата работают. Студенты и школьники очень ждали этого запуска и надеялись, что все пройдет успешно. Для них это событие очень важное, и не только с психологической точки зрения, но и с научной. Потому что если мы получим какие-то результаты и сумеем их обработать, то это будет определенный вклад в научную копилку нашего общества, они это понимают", - сказал Макаров.

Он также отметил, что уже сейчас обсуждается еще один запуск, который, по предварительным планам, должен состояться этой зимой. По его словам, "Роскосмос" полностью поддерживает это направление и всячески старается идти навстречу.

[b]О кубсатах[/b]

Кубсаты послужат для изучения уровня электромагнитного излучения на поверхности Земли в различных частотных диапазонах. За одни сутки они будут выполнять 30 витков вокруг Земли и регистрировать электромагнитное излучение на ее поверхности в диапазоне от 0,3 до 18 ГГц.

[b]О проекте[/b]

По проекту Space Pi, на орбиту Земли будет выведено 100 малых космических аппаратов в течение нескольких лет. С их помощью будут реализованы эксперименты, в которых, в том числе, примут участие российские школьники - победители конкурса российского движения школьников "Открытый космос".