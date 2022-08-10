Войти
ТАСС

СМИ: Иран получил первые данные со спутника "Хайям"

247
0
0
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает агентство IRNА, речь идет о данных телеметрии, полученных наземными станциями Иранского космического агентства

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Иранская сторона получила первые данные со своего спутника "Хайям", который был запущен с космодрома Байконур при помощи российской ракеты-носителя. Об этом сообщает во вторник агентство IRNА.

Отмечается, что речь идет о данных телеметрии, полученных наземными станциями Иранского космического агентства.

Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
10.08.2022
С Байконура запустят иранский спутник и аппарат с ростками белгородской сирени
10.08.2022
Запущенный с Байконура иранский спутник "Хайям" успешно выведен на орбиту - "Роскосмос"
08.08.2022
WP сообщила о "беспрецедентных возможностях" наблюдения с помощью спутника "Хайям"
04.08.2022
C Байконура по заказу Ирана 9 августа запустят cпутник "Хайям" с 16 малыми аппаратами
04.03.2022
«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США
31.05.2021
РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
24.10.2019
Римский университет выиграл право бесплатного запуска сверхмалого спутника на российской ракете "Союз" для отслеживания миграции животных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя