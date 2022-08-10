СМИ: Иран получил первые данные со спутника "Хайям"

Как сообщает агентство IRNА, речь идет о данных телеметрии, полученных наземными станциями Иранского космического агентства

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Иранская сторона получила первые данные со своего спутника "Хайям", который был запущен с космодрома Байконур при помощи российской ракеты-носителя. Об этом сообщает во вторник агентство IRNА.

Отмечается, что речь идет о данных телеметрии, полученных наземными станциями Иранского космического агентства.

Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.