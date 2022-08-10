Первый региональный спутник "Кузбасс-300" вышел на орбиту для экомониторинга

Спутник создали школьники и студенты под руководством ученых Кузбасского политеха, аппарат позволит проводить мониторинг состояния воздуха и динамических изменений грунтов рядом с промышленными предприятиями, в том числе угольными

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Первый в истории региональный спутник "Кузбасс-300", разработанный школьниками и студентами под руководством учеными Кузбасского политеха, запущен с космодрома "Байконур" и выведен на орбиту около 600 км над Землей. Данные спутника будут использоваться для экомониторинга и научных исследований в сфере экологии, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Сегодня кузбасская наука и образование сделали еще один огромный шаг вперед - теперь мы не просто будем сторонними наблюдателями развития и применения космических технологий, но и реальными участниками этих процессов. Наши школьники будут использовать свой кузбасский спутник для научных работ в области экологии. Это очень перспективное новое направление для высшей школы, производственной сферы и экономики региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Спутник будет делать снимки территории Кузбасса из космоса и передавать их в Центр управления полетами, созданный на Кузбасского гсоударственного технического университета (КузГТУ). Там данные будут обрабатываться, они позволят проводить мониторинг состояния воздуха и динамических изменений грунтов рядом с промышленными предприятиями, в том числе угольными. По данным руководства вуза, это даст возможность оперативно выявлять возможные загрязнения и вредные выбросы и оперативно принимать меры.

В Кузбассе работают более 120 угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик, крупные металлургические, химические и машиностроительные производства. Развитая промышленность неблагоприятно отражается на экологии. В рамках федерального проекта "Чистый воздух" ряд предприятий Кемеровской области уже разработали и реализуют свои инвестиционные программы по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу.