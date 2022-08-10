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ТАСС

Роскосмос и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Cоглашением предусмотрено взаимодействие путем реализации политики импортозамещения, диверсификации производства, использования результатов космической деятельности, развития научного, технического и кадрового потенциала

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Совет министров Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Роскосмоса.

"9 августа в Москве между Роскосмосом и Советом министров Республики Крым заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов и заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также сообщили, что соглашением предусмотрено взаимодействие сторон в целях социально-экономического развития Республики Крым, в том числе путем реализации политики импортозамещения, диверсификации производства, использования результатов космической деятельности, развития научного, технического и кадрового потенциала.

Стороны также подтвердили договоренности по использованию данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и результатов космической деятельности. "В ходе встречи Роскосмосом и Советом министров Республики Крым подтверждены договоренности по использованию данных ДЗЗ, а также по созданию на территории субъекта центра компетенций Республики Крым по использованию результатов космической деятельности", - добавлено в сообщении. 

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