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Naked Science

Россия вывела на орбиту иранский спутник «Хайям»

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© пресс-служба «Роскосмоса»
© пресс-служба «Роскосмоса».
Источник изображения: naked-science.ru

На Западе опасались, что цель сотрудничества Москвы и Тегерана в космосе — слежка за Украиной и военными объектами на Ближнем Востоке.

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», оснащенная разгонным блоком «Фрегат», помогла вывести в космос построенный для Ирана спутник дистанционного зондирования нашей планеты, задача которого — мониторинг и съемка поверхности Земли, помощь в развитии сельскохозяйственного сектора, изучении водных ресурсов, контроле за стихийными бедствиями, борьбе с вырубкой лесов. Об этом сообщил «Роскосмос».

Старт состоялся сегодня на космодроме Байконур, в 08:52:38 по Москве. Вскоре «Хайям» — названный так в честь знаменитого персидского философа, астронома и поэта XI-XII веков Омара Хайяма — вышел на целевую орбиту.

«Сегодня был поворотный момент для начала нового взаимодействия в сфере космоса между нашими двумя странами», — прокомментировал это событие глава иранского Министерства информационных и коммуникационных технологий Иса Зарепур во время переговоров с гендиректором российского космического ведомства Юрием Борисовым.

«Хайям» оснащен камерой высокого разрешения. На Западе опасались, что Исламская Республика задействует спутник для наблюдения за чужими военными объектами в регионе. «В случае успешной работы спутник предоставит Ирану возможность следить за своим заклятым врагом Израилем и другими странами Ближнего Востока», — пишет The Washington Post.

Кроме того, источники утверждали, что Москва поставит Тегерану спутниковую систему «Канопус-В» и использует аппараты для наблюдения за Украиной и помощи своим военным, участвующим в спецоперации.

Владимир Путин называл такие сообщения американских СМИ чепухой и фальшивыми новостями, а в Иранском космическом агентстве (ISA) подчеркивали, что его инженеры с самого первого дня работы спутника «Хайям» будут иметь исключительный контроль над ним, передаваемые команды и данные зашифруют, поэтому ни одна другая страна не получит доступ к ним.

Всего сегодня запустили 17 космических аппаратов, 16 из их — российские кубсаты, созданные отечественными вузами, компаниями и некоммерческими организациями: CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

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Фрегат РБ
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