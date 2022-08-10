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ЦАМТО

ВС Мали получили от России самолеты L-39 и Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8

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Вертолеты Ми-24П
Вертолеты Ми-24П.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

ЦАМТО, 9 августа. ВС Мали в ходе официальной церемонии, состоявшейся 9 августа, получили несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает "РИА Новости".

В частности, ВС Мали были переданы самолеты L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8. Церемония под председательством президента переходного периода Мали полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.

"Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", – заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.

Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу, сообщает агентство.

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Страны
Мали
Россия
Продукция
L-39
Ми-24
Ми-8
Су-25
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