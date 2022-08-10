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Это российское оружие не даст НАТО спать спокойно

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Российский перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА
Российский перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Мощнее американского B-2 — раскрыты подробности нового поколения бомбардировщиков-невидимок России. Мечты НАТО могут разбиться

Россия обнародовала информацию о еще более мощном оружии, чем американские бомбардировщики B-2, пишет пользователь Sina. Как только оно поступит на вооружение, НАТО не сможет спокойно спать, уверен автор статьи.

Потенциал стратегического ядерного сдерживания является базовой потребностью, которой должны обладать военные державы. Этот потенциал напрямую связан с международным статусом крупных держав. Страны, не имеющие сил стратегического ядерного сдерживания, практически не имеют голоса на глобальном уровне и не могут говорить громко. В настоящее время в мире есть восемь стран, обладающих ядерным оружием, но только три страны имеют "тройной" потенциал ядерного сдерживания, а именно: Китай, США и Россия. Сейчас Россия находится под огромным военным давлением со стороны НАТО, поэтому она обнародовала информацию об оружии мощнее, чем американские бомбардировщики-невидимки B-2, и как только оно поступит на вооружение, НАТО не сможет спокойно спать.

Стратегический бомбардировщик В-2 можно назвать универсальным воздушным оружием. Стоимость самолета — на вес золота. Даже богатые и могущественные США не могут его себе позволить, поэтому количество самолетов на вооружении очень ограничено. Один разбитый B-2 может заставить Пентагон страдать несколько месяцев. Эти бомбардировщики невероятно дорогие, но есть причина их баснословной стоимости. И это исключительная малозаметность. В-2 участвовал во многих локальных войнах, но ни разу не был обнаружен радарами противника. Это один из лучших стратегических бомбардировщиков в мире и ключевое оружие вооруженных сил США для выполнения задач ядерного удара с воздуха. В то же время у России вообще нет бомбардировщика-невидимки.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160, в некотором смысле, имеет те же функции, что и В-2, но этот самолет был разработан еще в Советском Союзе. Его уникальной особенностью является способность преодолевать системы ПВО на сверхзвуковой скорости, но он не обладает стелс-характеристиками. При этом сейчас в связи с непрерывным развитием зенитно-ракетной техники сверхзвуковая скорость все меньше ценится. И если для преодоления систем противовоздушной обороны используется скорость ниже 5 Махов, то такое оружие будет легко перехвачено и уничтожено современными средствами противовоздушной обороны. По этой причине российская армия не прекращала попытки разработать стратегический бомбардировщик-невидимку, чтобы улучшить свой потенциал ядерного сдерживания с воздуха.

Стратегический бомбардировщик-невидимка ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) — это ключ к будущему российскому ядерному сдерживанию воздушного базирования. ПАК ДА — это стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый российской армией. Фактически, концепция самолета появилась еще в 2008 году, но физической модели так и не появилось до сих пор. Несмотря на это, внешний мир никогда не ослаблял внимание к этому самолету, потому что рождение этого бомбардировщика будет представлять серьезную угрозу всей военной организации НАТО. По раскрытой российской армией информации, этот бомбардировщик будет иметь две основные характеристики: первая — это исключительная малозаметность, а вторая — увеличенная бомбовая нагрузка.

Российские военные надеются с помощью ПАК ДА получить такой же уровень ядерного сдерживания с воздуха, как и Соединенные Штаты. Поэтому проект этого бомбардировщика, вероятно, также нацелен на стратегический бомбардировщик США B-21. Российские военные уже заявили, что закупят 100 таких бомбардировщиков, и на этих самолетах будет использоваться плазменная стелс-технология, чтобы поглощать и рассеивать радиолокационные волны без изменения формы воздушного судна.

ПАК ДА также сможет нести крылатые ракеты для эффективного поражения целей, расположенных в Евразии и Африке. После дозаправки в воздухе он сможет отправляться на дальние расстояния для нанесения трансокеанических ударов. Этот истребитель сможет выполнять разнообразные боевые задачи и будет применяться не только в крупномасштабных боевых конфликтах, но и, учитывая ограниченные экономические условия России, этот бомбардировщик также должен иметь возможность осуществлять обычное бомбометание в локальных конфликтах. Он может взлетать в нетрадиционных условиях, включая старт с дорог, полевых аэродромов и коротких взлетно-посадочных полос. С точки зрения концепции, это действительно исключительный самолет.

Автор: Наблюдение за обороной Цзи Луна (紫龙防务观察)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Проекты
NATO
Луна
ПАК ДА
Ядерный щит
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