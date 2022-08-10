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Военное обозрение

Названы сроки первого полёта нового тяжёлого ударного беспилотника «Сириус»

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Источник изображения: topwar.ru

В группе "Кронштадт" подтвердили планы по началу летных испытаний нового тяжелого ударного беспилотника "Сириус". Как заявил гендиректор группы Олег Шилов, беспилотник взлетит в ближайшее время.

В компании готовят к первому полету опытный экземпляр ударного "Сириуса", летные испытания начнутся в этом году, более подробную информацию по срокам получить не удалось. Ранее началом летных испытаний называли май, продлиться они должны были до конца года, после чего планировалось принять решение о серийном производстве. В Минобороны ждут этот беспилотник уже в следующем году.

Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год

- приводит РИА Новости слова Шилова.

Ударный беспилотник "Сириус" является более тяжелым вариантом "Ориона" со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Из-за оснащения двумя двигателями "Сириус" имеет больший радиус действия и большую полезную нагрузку. Относится к средневысотным беспилотником большой продолжительности полета. Конструктивно представляет собой летательный аппарат нормальной аэродинамической схемы с тонким фюзеляжем, прямым крылом большого размаха и V-образным оперением. Силовая установка включает два турбовинтовых двигателя.

Размах крыла - 23 м, длина – до 9 м. Максимальная взлетная масса - 2 - 2,5 тонны (предварительно), из которых 1 т приходится на топливо. Полезная нагрузка – 450 кг (на внешней подвеске – 300 кг). Высота полета - 7 тысяч метров, крейсерская скорость - 180 км/час.

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