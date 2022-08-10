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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 50-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 9 августа. Компания Bollinger Shipyards объявила о состоявшейся 4 августа в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 50-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1150) "Уильям Чедвик" (William Chadwick).

В целом это 176-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. Как планируется, после принятия на вооружение "Уильям Чедвик" станет первым из шести катеров, который будет применяться в секторе "Бостон".

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Ранее, в этом году, президент США Джо Байден подписал "Закон о бюджете на 2022 ф.г.", который предусматривает выделение 130 млн. долл. на закупку дополнительных катеров класса "Сентинел".

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещением – около 200 т. "Сентинел" может развивать скорость 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток.

Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
США
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Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
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Sentinel
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