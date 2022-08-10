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ТАСС

Курганский завод представит трактор с электроприводом на форуме "Армия-2022"

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У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021"
У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Форум пройдет с 15 по 21 августа в Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. "Кургандормаш" представит первый прототип трактора с электроприводом на форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области. Техника позволяет снизить шум от работы и объем выхлопов на городских территориях, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель проектного офиса НОЦ Курганского государственного университета Олег Филистеев.

"Мы встречались с представителем "Курганского завода дорожных машин", первый прототип они выставляют на выставке "Армия". Министерство обороны заинтересовалось одним вот таким маленьким трактором с электроприводом. Дело в том, что он бесшумный и удобный в эксплуатации", - сообщил Филистеев.

По его словам, разработка коммунальных машин и дорожной строительной техники проходила в рамках проекта Уральского научно-образовательного центра (НОЦ). Создание компактных маневренных машин с электрическим двигателем позволяет снизить шум и выхлоп газа на территории города. В настоящее время передвигаться на тракторе пока нельзя, однако к концу месяца планируется полноценный запуск проекта в серийное производство.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в городе Кубинке Московской области. Организатором мероприятия выступает Минобороны России. В выставке примут участие ключевые холдинги Ростеха: "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", ЦНИИточмаш, "Сибер", ОАК, ОДК, "Вертолеты России", КРЭТ, "Рособоронэкспорт".

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также в подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. 

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Россия
Компании
Вертолеты России
КРЭТ
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Уралвагонзавод
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