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Военное обозрение

Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

В ежедневном аналитическом отчете разведки Великобритании отмечен наибольший успех, достигнутый армией РФ на Донбассе за последний месяц. Имеется в виду продвижение в районе Бахмута (Артемовск) на десять километров.

Об этом сообщает британская медиакорпорация BBC.

На других участках фронта на Донбассе продвижение составило, по утверждению авторов отчета, не более трех километров. Упоминая о «российских войсках», британские аналитики, судя по всему, имеют в виду не только армию РФ, но также Народные милиции Донецкой и Луганской Республик. Они считают, что союзники наступают недостаточно быстро.

В своем отчете британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе. По мнению ее аналитиков, россиянам не хватает боеспособных пехотных подразделений. Поэтому, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, наступление идет медленно.

Кроме того, в отчете утверждается, что на юге Украины Вооруженные силы РФ укрепляют оборонительные позиции, в то время как на территории ДНР продолжаются атаки укреплений ВСУ и нацбатов.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный также упоминал причины медленного продвижения вперед союзных войск. По его мнению, этому мешает украинская артиллерия, которую не удается пока полностью подавить.

И хотя наступление войск союзников многие считают недостаточно быстрым, излишняя спешка тоже вряд ли будет уместна, ведь она увеличивает риск роста потерь среди личного состава наступающих войск.

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Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
10.08.2022 01:02
Не хватает высокоточного оружия умеющего бить по подвижным целям.
Генералисимус Шойгу не думал, что ВСУ будут подло маневрировать, а не ждать удара.

По сути единственное что может бить -это Ланцет, коих очень мало.
Вчера красиво выпили немецкую Сау на ходу. Было бы их много, то давно бы всю арты вынесли. Но для Шойгу приоритетом не было

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