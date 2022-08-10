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В ежедневном аналитическом отчете разведки Великобритании отмечен наибольший успех, достигнутый армией РФ на Донбассе за последний месяц. Имеется в виду продвижение в районе Бахмута (Артемовск) на десять километров.

Об этом сообщает британская медиакорпорация BBC.

На других участках фронта на Донбассе продвижение составило, по утверждению авторов отчета, не более трех километров. Упоминая о «российских войсках», британские аналитики, судя по всему, имеют в виду не только армию РФ, но также Народные милиции Донецкой и Луганской Республик. Они считают, что союзники наступают недостаточно быстро.

В своем отчете британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе. По мнению ее аналитиков, россиянам не хватает боеспособных пехотных подразделений. Поэтому, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, наступление идет медленно.

Кроме того, в отчете утверждается, что на юге Украины Вооруженные силы РФ укрепляют оборонительные позиции, в то время как на территории ДНР продолжаются атаки укреплений ВСУ и нацбатов.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный также упоминал причины медленного продвижения вперед союзных войск. По его мнению, этому мешает украинская артиллерия, которую не удается пока полностью подавить.

И хотя наступление войск союзников многие считают недостаточно быстрым, излишняя спешка тоже вряд ли будет уместна, ведь она увеличивает риск роста потерь среди личного состава наступающих войск.