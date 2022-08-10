Войти
РИА Новости

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине

256
0
0
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Песков предрек заводу турецких беспилотников Bayraktar на Украине демилитаризацию

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.

"Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации - это нужно понимать - конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
27.07.2022
Зенитчик ВС РФ назвал турецкие Bayraktar целью для «начинающих»
18.10.2021
Книга будущих командиров
06.10.2021
Силы специальных операций Азербайджана
04.08.2021
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
20.02.2021
Shukan Gendai (Япония): война – это не только стрельба. Есть еще и гибридная война, а в ней Россия
18.11.2020
Нагорный Карабах, никаких компромиссов
20.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя