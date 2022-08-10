В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине

Песков предрек заводу турецких беспилотников Bayraktar на Украине демилитаризацию

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.

"Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации - это нужно понимать - конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.