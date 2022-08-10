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ЦАМТО

Минобороны Германии подтвердило поставку новых вооружений Украине

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155-мм самоходная гаубица PzH 2000-NL
155-мм самоходная гаубица PzH 2000-NL.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 9 августа. Минобороны Германии подтвердило поставку на Украину 8 гусеничных 35-мм зенитных самоходных установок "Гепард", трех 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000, трех реактивных систем залпового огня MARS II и боеприпасов к ним.

Кроме того, 1 августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт также объявила о доставке на Украину комплексного пакета оборудования для обнаружения РХБ-угроз из наличия ВС Германии, включая 6 машин дезактивации HEP-70 на шасси военного грузовика MAN 6x6 со средствами дезактивации.

Правительство Германии разрешило Krauss-Maffei Wegmann передать Украине до 50 ЗСУ "Гепард" 26 апреля 2022 года. На текущий момент планируется поставка 30 систем. Известно, что первые три ЗСУ "Гепард" были доставлены на Украину 25 июля 2022 года. О прибытии в страну РСЗО MARS II министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила 26 июля 2022 года.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Германии, Берлин увеличил расходы на финансирование обеспечения безопасности до 2 млрд. евро. Эти дополнительные средства, в первую очередь, предназначены для Украины, а также оплаты взносов Германии в "Европейский фонд мира", из которых государствам-членам ЕС могут быть возмещены расходы на военную поддержку Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
MAN
Проекты
Евросоюз
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