Один из батальонов Северного флота получил наименование "Архангельский"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 авг – РИА Новости. Батальон мотострелков Северного флота, базирующийся в Мурманской области и сформированный, прежде всего, из военнослужащих Архангельской области, получил почетное наименование "Архангельский", сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

В Печенгском районе Мурманской области прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции на Украине.

"Перед личным составом "Архангельского" батальона, в котором служат военнослужащие преимущественно из Архангельской области, выступили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Они напутствовали бойцов и их командиров на доблестное выполнение поставленных задач и пожелали им военной удачи и победы", - говорится в сообщении.

Как отметил Моисеев, сегодня народ России демонстрирует всему миру способность объединиться в трудные времена, а в рамках проведения специальной военной операции на Украине именно Вооруженные силы РФ, в том числе соединения береговых войск флота, мотострелков и морской пехоты, решают задачи по обеспечению безопасности жителей Луганской и Донецкой народных республик и России.

"Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые непосредственно принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят", - сказал Моисеев, обращаясь к военнослужащим "Архангельского" батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота

Он добавил, что главная задача государства – это обеспечение безопасности российского народа. "Сегодня именно вы решаете эту задачу, обеспечиваете мирное небо своим близким, своим родным, своим землякам. Я искренне вам желаю побед, реализации всех тех задач, которые перед вами стоят, и нет сомнений, что так и будет", – сказал командующий флотом.

Губернатор Архангельской области, специально прибывший на место постоянной дислокации батальона в Печенгский район Мурманской области, обратился к военнослужащим со словами благодарности за готовность с честью и доблестью исполнять свой воинский долг. Цыбульский рассказал о том, что сам в 1996 году, будучи курсантом военного учебного заведения, дал воинскую присягу.

"Прошло много лет, так повернулась жизнь, что я не служу сейчас в Вооруженных силах России, но могу сказать, что тот день стал для меня самым важным в жизни. Это то, от чего я никогда не откажусь: и верность своей родине, и готовность пойти и сражаться за ее свободу и независимость, помогать братским народам. Это тот долг, который живет в каждом мужчине. Я глубоко убежден в том, что вы с доблестью и честью справитесь со всеми задачами, которые стоят перед российской армией", – сказал губернатор.

Цыбульский выразил уверенность в том, что присвоение почётного наименования "Архангельский" одному из батальонов мотострелков Северного флота позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы, и пообещал оказывать военнослужащим всестороннюю поддержку.

"Архангельский" батальон – это не только географическая привязка. Это говорит о том, что вы будете находиться под защитой и покровительством архангела Михаила, который на Руси всегда считался покровителем воинов, бьющихся за правое дело, людей, которые защищают свою землю, свой дом, своих родных", – добавил Цыбульский.

Отмечается, что подготовка "Архангельского" батальона велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции в Донбассе и Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.

В начале июля командующий Северным флотом поддержал инициативу ветеранов Вооруженных сил России, выдвинутую в Архангельской области, о присвоении почётного наименования с упоминанием региона одному из подразделений флота. Адмирал Моисеев отметил, что воинские подразделения, комплектуемые земляками, хорошо зарекомендовали себя при решении различных задач, в том числе и в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине, и пообещал подобрать одно из подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота для присвоения ему почетного наименования