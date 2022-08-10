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РИА Новости

Испытания дронов "Орион" со спутниковой связью завершатся в конце года

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Беспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты "Орион".
Источник изображения: © Фото : Компания Кронштадт

Глава "Кронштадта" Шилов: испытания "Орионов" со спутниковой связью завершат до конца года

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испытания разведывательно-ударных беспилотников "Орион" со спутниковой связью завершатся до конца года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика – группы "Кронштадт" Олег Шилов.

"Испытания ("Орионов" со спутниковой связью – ред.) идут полным ходом, и мы планируем завершить их к концу этого года. У нас существует несколько модификаций "Ориона", мы готовы параллельно производить разные версии этого разведывательно-ударного беспилотника. Решение всегда остаётся за заказчиком", - сказал он.

Первый летный образец обновленного "Ориона" был представлен 27 января министру обороны РФ Сергею Шойгу на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи.

Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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