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РИА Новости

Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году

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Тяжелый беспилотный летательный аппарат "Сириус"
Тяжелый беспилотный летательный аппарат "Сириус".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Гендиректор "Кронштадта" Шилов: первый полет дрона "Сириус" запланирован в этом году

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы "Кронштадт" Олег Шилов.

Впервые макет "Сириуса" был представлен на авиасалоне "МАКС-2019". В январе 2022 года в "Кронштадте" анонсировали первый полёт этого дрона на май.

"Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год", - сказал Шилов.

Ранее для "Сириуса" (проект "Иноходец-РУ) заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.

Как заявлял главком ВКС РФ Сергей Суровикин, серийные поставки "Сириусов" в войска должны начаться в 2023 году.

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Россия
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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