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Военный обозреватель Евгений Поддубный считает, что Киев приступил к реальной подготовке контрнаступления как минимум на Харьковском направлении. По данным разведки здесь противник формирует резервы и стягивает войска из вновь сформированных бригад ВСУ. Также поступает информация, что Генштаб Украины издал распоряжение усилить северный фланг средствами ПВО. Несмотря на постоянные удары ВС РФ по местам скопления живой силы и складам с боеприпасами, украинская группировка в этом региона сумела нарастить боевой потенциал.

Причем есть информация, что харьковская группировка куда больше, чем та, что собралась «освобождать» Херсон

— считает Поддубный, подчеркивая, что вооружена она лучше, чем бригады ВСУ в Херсонской области.

Не исключено, что противник собирается начать контрнаступление на обоих направлениях — как ранее неоднократно было объявлено на Херсон, так и на Харьковском направлении.

Поддубный считает, что российская армия ослабила контроль на границе. В качестве примера он приводит случай с диверсией в Курской области, когда минометному обстрелу был подвергнут военный аэродром Халино. Там украинская ДРГ подорвала вышку ЛЭП, а затем целую неделю успешно скрывались в лесах. Сейчас боевики локализованы, один из диверсантов пойман, идет прочесывание местности.

А вот дальше должны последовать орг. выводы. Как именно она прошла через границу? Что стало тому причиной в части расстановки сил пограничников? Почему спокойно бегала неделю, и как возила миномет?

— задает логичные вопросы военкор, намекая на «расслабленность» российских пограничников.

Накануне заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооруженные силы РФ готовы отразить попытки наступления ВСУ в регионе. По его словам, Министерство обороны России обеспечивает «надежную защиту границ региона».

Главный киевский глашатай Алексей Арестович объявил, что чуть-ли не лично собирается возглавить контрнаступление на Харьковском направлении. Скорее всего, это очередной пропагандистский лозунг и не более того. Однако Поддубный считает, что надо быть готовым к тому, что Киев все-таки решится на попытку прорыва или, скорее всего, продолжит использовать диверсионную тактику как единственно возможный вариант хоть какой-то «перемоги». В этой связи военный эксперт призывает не терять бдительность, «особенно на фоне таких инцидентов, как история с кочующим по территории РФ украинским миномётом».