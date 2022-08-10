Турция поставила на Украину партию MRAP BMC Kirpi 4x4

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Украинская армия получила на вооружение партию бронеавтомобилей BMC Kirpi 4x4 турецкого производства. Соответствующее видео, снятое на Украине, разместил в Сети ТГ-канал "Военный Осведомитель".

Как утверждают украинские источники, Турция поставила для нужд ВСУ 50 бронеавтомобилей Kirpi 4x4, в дальнейшем Киев получит еще 150 аналогичных броневиков. Когда будут поставки, какими партиями и т.д. неизвестно, никакой информации нет, тем более официальной. Как заявил снимающий видео, часть машин уже "поехала на передок", поэтому будем ожидать появление данных броневиков на Донбассе или на других участках фронта уже в ближайшее время.

Турецкий бронеавтомобиль Kirpi 4x4 разработан в компании ВМС, опытный образец машины появился в 2009 году. На основе базовой модели был разработан улучшенный вариант Kirpi II с колесной формулой 4х4, презентованный в 2017 году. Броневик весом до 16 тонн способен перевозить 13 человек, включая трех членов экипажа. Мощность двигателя - 370 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода - 800 км. Основное предназначение - переброска личного состава. Относится к классу MRAP (бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой), уровень бронезащиты согласно стандарту НАТО STANAG 4569.

Стоит отметить, что данный броневик не только поставляется в турецкую армию, но и активно продвигается на экспорт. Именно на таких броневиках турки участвовали в совместном патрулировании в Сирии вместе с российскими миротворцами.

В 2019 году большая партия турецких бронеавтомобилей была поставлена ливийскому Правительству национального согласия (ПНС), которое противостояло Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Тогда турки отправили в Ливию MRAP Kirpi II и Vuran.