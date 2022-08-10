Московский производитель модернизировал POS-терминалы для приема карт "Мир"

Теперь устройства смогут принимать карты с истекшим сроком действия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. В Москве производитель POS-терминалов и валидаторов модернизировал оборудование для поддержки платежной системы "Мир". Благодаря обновлению устройства смогут принимать карты с истекшим сроком действия. Это позволит банкам оптимизировать затраты на выпуск новых партий продукции. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день бесконтактные платежи - один из самых популярных методов оплаты. Для производителей банковских терминалов и валидаторов стало крайне важно соответствовать требованиям Национальной системы платежных карт, которая обеспечивает обработку транзакций по картам в России. Овчинский рассказал, что один из московских производителей POS-терминалов и валидаторов прошел дополнительную сертификацию и модернизировал оборудование для поддержки платежной системы "Мир". Суть обновления состоит в том, что устройства смогут принимать банковские карты, срок действия которых истек после февраля 2022 года. Это поможет банкам оптимизировать затраты на замену карт, сказал Овчинский.

В департаменте уточнили, что POS-терминалы и валидаторы VENDOTEK ежедневно обрабатывают более 1 млн транзакций. На данный момент на территории Российской Федерации и за рубежом работает более 110 тыс. устройств этой компании.

Генеральный директор ГК "Терминальные технологии" Игорь Сухоставский рассказал, что в текущем году Национальная система платежных карт стала основной платежной системой России. Она принимает и обеспечивает процессинг по всем видам платежных карт в стране, включая зарубежные и премиальные банковские карты.

Сухоставский отметил, что с помощью карт "Мир" Россия обеспечила импортозамещение, поэтому безналичная оплата продолжает работать на всей территории страны. По его словам, компания продолжает сотрудничество с Национальной системой платежных карт и планирует совместное внедрение новых технологий бесконтактной оплаты.