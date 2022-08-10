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Минобороны Чехии намерено закупить БЛА "Херон-1" компании IAI

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Источник изображения: Фото: iai.co.il

ЦАМТО, 9 августа. Минобороны Чехии 8 августа объявило, что в ближайшие дни приступит к переговорам с правительством Израиля по вопросу приобретения трех БЛА "Херон-1".

Переговоры также будут включать поставку сопутствующего оборудования, наземных станций управления, терминалов данных, транспортных контейнеров и др.

Закупка реализуется в соответствии с Концепцией наращивания потенциала ВС Чехии, которая определяет БЛА в качестве ключевых активов для ведения воздушной разведки и выполнения других задач по непосредственной боевой поддержке и охране подразделений.

По заявлению министра обороны Яны Черноховой, как и в случае других крупных приобретений, выбран формат закупки БЛА в рамках межправительственного соглашения, предусматривающий прямые переговоры между правительствами двух стран. Это позволит наладить долгосрочное сотрудничество и обеспечить эксплуатацию, ремонт и поставку запасных частей для техники на протяжении всего срока ее службы. Соглашение также создает условия для получения опыта обучения и боевого применения техники, включая проверку всех характеристик, снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в последующий период.

В последние месяцы Министерство обороны Чехии провело предварительную оценку рынка для определения типа БЛА, который в наибольшей степени соответствует требованиям ВС страны. Как заявлено, по результатам консультаций лучшим был признан БЛА "Херон-1" израильской государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI). Характеристики БЛА позволяют использовать его, как на территории Чехии в рамках боевой подготовки, так и в составе подразделений обеспечения в зарубежных операциях.

На следующем этапе МО Чехии намерено приступить к переговорам с целью достижения максимально низкой цены и кратчайших сроков поставки. Министр обороны Чехии рассчитывает подписать контракт до конца текущего года. Предполагается, что поставка всех БЛА и обучение личного состава должны завершиться не позднее 2026 года.

Комментарий ЦАМТО

Выбор Минобороны Чехии БЛА "Херон-1" не вполне понятен, поскольку в настоящее время IAI предлагает заказчикам усовершенствованную версию данного аппарата, "Херон" Mk.2, практически с теми же размерами и улучшенными характеристиками. Не исключено, что это связано с ограниченным бюджетом закупки, который, по данным чешских СМИ, составляет 1,5 млрд. крон (около 62 млн. долл.).

Максимальный взлетный вес разработанного IAI средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Херон-1" составляет 1250 кг, масса полезной нагрузки – до 250 кг, длина – 8,5 м, размах крыла – 16,6 м. БЛА может оснащаться ЭО/ИК станцией наблюдения, морской РЛС ELM-2022, средствами радиоразведки, РЛС с синтезированной апертурой, способен осуществлять в автоматическом режиме взлет и посадку, развивать скорость до 207 км/ч. Аппарат оснащен 4-цилиндровым четырехтактным двигателем Rotax 914 мощностью 100 л.с. и может находиться в воздухе до 45 часов, применяться с грунтовых ВПП в сложных условиях эксплуатации.

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Страны
Израиль
Чехия
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Военные учения
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