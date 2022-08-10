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ТАСС

Китай успешно осуществил третий запуск частной ракеты Ceres-1 с тремя спутниками

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Китайская частная ракета Ceres-1
Китайская частная ракета Ceres-1.
Источник изображения: Ourspace / Weibo

Как уточняется в распространенном заявлении корпорации аэрокосмической науки и техники КНР, были запущены два космических аппарата "Тайцзин-1" и небольшой спутник "Дунхай-1", оснащенный современным оптическим оборудованием

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту три спутника при помощи частной ракеты-носителя Ceres-1. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По ее сведениям, старт был осуществлен в 12:11 по местному времени (07:11 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал третьим по счету для носителей данной серии.

Как уточняется в распространенном заявлении, при помощи Ceres-1 были запущены два космических аппарата "Тайцзин-1", которые будут использоваться для предоставления коммерческих услуг в области дистанционного зондирования Земли, а также небольшой спутник "Дунхай-1", оснащенный современным оптическим оборудованием.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире. 

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Китай
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CASC
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Луна
Марс
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