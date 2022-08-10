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ЦАМТО

Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы

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ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: © EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ЦАМТО, 9 августа. Украина получит современные зенитные ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

О выделении украинским силам ПВО двух подобных систем американцы объявили в июле, а в новый пакет помощи, который был представлен 8 августа, вошли боеприпасы к ним – наземная версия ракеты "воздух-воздух" AMRAAM.

"В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в следующие несколько месяцев", – сказал К.Каль журналистам.

NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AMRAAM
NASAMS
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