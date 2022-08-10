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Военное обозрение

Британские эксперты: Несмотря на санкции, Россия продолжает получать необходимые компоненты с Запада

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Источник изображения: topwar.ru

В Королевском объединенном институте Великобритании (RUSI) уверены, что знают способ добиться полной деградации российской оборонной промышленности. Для этого, по мнению западных исследователей, нужно не позволять России закупать электронные компоненты западного производства.

Об этом журналистам британской медиакорпорации BBC заявил старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг.

Британские эксперты уверены, что без западной электроники самое передовое оружие России превратится в «груду железа». Конечно, правительства стран НАТО ввело ограничения на поставку в РФ продукции военного и двойного назначения, но это мало помогло. Несмотря на санкции, утверждает Уотлинг, Россия продолжает получать необходимые компоненты с Запада.

В отчете RUSI утверждается, что российская военная техника содержит около 450 видов разнообразных импортных комплектующих, большинство из которых выпускается в Соединенных Штатах. Присутствуют также компоненты японского, корейского, тайваньского производства, а также созданные в странах Европы.

Чтобы пресечь все эти легальные и нелегальные поставки, авторы отчета предлагают ужесточить контроль за экспортом в западных странах. Помимо этого, считают они, следует препятствовать развитию электронной промышленности в государствах, сотрудничающих с Россией. По мнению исследователей, еще необходимо отслеживать и пресекать любые попытки третьих стран заниматься реэкспортом микроэлектроники российским потребителям.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
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