Названа главная угроза американской армии. И это даже не Россия

Проблемы с пополнением личного состава ВС США угрожают национальной безопасности

Чтобы противостоять вызовам глобального масштаба вооруженные силы США должны превосходить армии других стран мира, пишет Майкл Блумберг, основатель Bloomberg LP. Однако призывников не хватает, и это, возможно, самый серьезный вызов, который стоит перед Пентагоном.

Майкл Блумберг (Michael R. Bloomberg)

Соединенные Штаты сталкиваются с нехваткой военнослужащих. Как можно решить эту проблему?

От Сувалкского коридора до Тайваньского пролива – нехватки в потенциальных кризисах вооруженные силы США не испытывают. Однако, возможно, самый серьезный вызов находится прямо у них под боком. Речь идет о неуклонно уменьшающемся числе американцев, способных и готовых служить в армии. Чтобы поддерживать военное преимущество, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он привлекает новобранцев и удерживает людей в рядах вооруженных сил, а также подготовиться к тому, что в будущем ему придется вести войны, имея распоряжении более малочисленные регулярные войска.

Если опираться на нынешние тенденции, прогнозы выглядят довольно мрачно. Чтобы достичь поставленной цели в 1,3 миллиона военнослужащих регулярной армии, вооруженным силам необходимо привлечь примерно 150 тысяч новобранцев во все шесть видов войск. До конца финансового года остается всего два месяца, а Пентагон отстает от поставленной цели на 15%. Наиболее заметная нехватка новобранцев наблюдается в сухопутных войсках. По состоянию на июнь с начала 2022 года в сухопутные войска пришли служить 22 тысяч новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана. К концу года в этом виде войск может оказаться всего 445 тысяч человек, что на 40 тысяч меньше, чем предписывает Конгресс.

Одной из причин такого положения вещей является довольно плотный рынок труда, однако гораздо более серьезная причина – сокращение пула потенциальных новобранцев. Из-за роста числа случаев ожирения и наркомании доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для службы в армии, упала всего до 23%. Из этого числа нужно вычесть тех, кто учится в колледжах, и остается всего 12%. По оценкам военного ведомства, из тех, кто может служить в армии, лишь 9% изъявляют желание строить военную карьеру – это самый низкий уровень с 2007 года, то есть со времен разгара войны в Ираке.

Чтобы восполнить нехватку, вооруженные силы США предлагают выплатить 35 тысяч долларов всем тем новобранцам, которые начнут базовую армейскую подготовку в течение 45 дней. Желающим вступить в ряды вооруженных сил также позволят выбрать вид войск, где они хотели бы служить. Теперь у молодых людей также появилась возможность отслужить меньший срок – два года регулярной службы вместо стандартных четырех.

Хотя такие методы стимулирования действительно выглядят достаточно разумными, другие предложения – к примеру, снизить требования к физической подготовке и упростить процедуру получения допуска к службе, несмотря на наркотическую зависимость и некоторые заболевания в прошлом, – в случае их внедрения могут подорвать боеготовность и дисциплину в армии. Создание учебных лагерей для тех желающих служить, которые показали низкие результаты на квалификационных испытаниях, поможет им достичь минимального порога для поступления на службу, однако в результате мы можем столкнуться со снижением общей компетенции вооруженных сил.

Вместо того, чтобы снижать стандарты, Пентагон может занять более прагматичную позицию. Необходимо уделить особое внимание сохранению людей в рядах ВС, как это сделали морские пехотинцы. Финансовые бонусы, возможности более быстрого продвижения по службе и конкретные стимулы для получения новых навыков побудят солдат задуматься о продолжении военной карьеры. Пентагон также может расширить круг потенциальных новобранцев, развернув больше вербовочных пунктов в районах и городах, где традиционно наблюдается низкий интерес к службе в вооруженных силах.

Несмотря на все эти усилия, в обозримом будущем армии США, вполне возможно, придется научиться работать с меньшим числом военнослужащих. Инвестиции в беспилотные системы вооружения, искусственный интеллект и высокоточные боеприпасы могут снизить потребности в живой силе. Более тесное сотрудничество с частным сектором и разумное использование коммерческих технологий позволит Пентагону передавать больше технических задач, таких как IT-услуги, гражданским служащим и подрядчикам. Соединенные Штаты также должны убедить региональных союзников, в первую очередь партнеров по НАТО в Европе, вносить более заметный вклад в коллективную оборону.

Чтобы противостоять вызовам глобального масштаба американские вооруженные силы должны превосходить армии других стран мира. Сохранение опытных военнослужащих в рядах армии и разработка новых технологий могут помочь Соединенным Штатам справиться с проблемой пополнения личного состава, не жертвуя при этом своими ключевыми сильными сторонами.

Майкл Блумберг – основатель и владелец основного пакета акций компании Bloomberg LP.