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ТАСС

"Уралвагонзавод" представит на форуме "Армия-2022" танки Т-14 "Армата" и Т-90МС

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Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Форум пройдет в Московской области с 15 по 21 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новые разработки - танки Т-14 на платформе "Армата", Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба предприятия.

"Уралвагонзавод" представит на международном военно-промышленном форуме "Армия-2022" свои перспективные бронемашины. Это танки Т-14 на платформе "Армата", Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ-72", - говорится в сообщении.

Танк Т-14 "Армата" разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе УВЗ входит в Ростех). В машине применены "беспрецедентные конструкторские решения", среди которых необитаемая башня и отдаленная от боекомплекта бронированная капсула для экипажа, отметили в УВЗ. В концерне добавили, что танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой и автоматической системой перезарядки, а также оптико-электронными приборами наблюдения.

Еще одной разработкой УВЗ на форуме станет танк Т-90МС - модернизированная машина семейства Т-90. На танке полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионая установки и ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

Кроме того, концерн представит боевую машину поддержки танков БМПТ-72. "В основе БМПТ-72 лежит идея переоборудования выводимых из эксплуатации танков Т-72 в новую, обладающую высокими техническими характеристиками боевую машину", - пояснили на "Уралвагонзаводе".

О форуме "Армия-2022"

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в городе Кубинке Московской области. Организатором мероприятия выступает Минобороны России. В выставке примут участие ключевые холдинги Ростеха: "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", ЦНИИточмаш, "Сибер", ОАК, ОДК, "Вертолеты России", КРЭТ, "Рособоронэкспорт".

Об "Уралвагонзаводе"

АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники. 

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Армата
БМПТ Рамка-99
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