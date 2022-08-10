Попытка украинского танка уйти от 152-мм корректируемого снаряда «Краснополь» не увенчалась успехом

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Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине активно используют высокоточные боеприпасы различного типа для поражения бронетехники противника, в том числе и "Краснополь", который уже подтвердил свои высокие характеристики.

Российские артиллеристы в рамках СВО довольно часто применяют "Краснополь", нанося точечные удары по позициям или бронетехнике противника. Наведение снарядов на цель осуществляется беспилотником. Оснащенный системой полуактивного лазерного наведения управляемый боеприпас гарантированно уничтожает цели.

В Сети появилось видео применения снаряда "Краснополь" по украинскому танку. Съемка велась с беспилотника, который также выступил и в роли корректировщика. Как видно на кадрах, танк пытается сменить позицию, т.е. находится в движении, БПЛА продолжает удерживать его в перекрестье прицела, тем самым давая целеуказание снаряду. Далее прилет боеприпаса и поражение цели. Попытка уйти от поражения не увенчалась успехом.

В описании к видео говорится, что произошло это южнее населенного пункта Первомайское недалеко от Песок, где сейчас подразделения союзных сил проводят зачистку.

"Краснополь" 2К25 — корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 и 155 мм. Боеприпас оснащён реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Стоит на вооружении российской армии в вариантах 152-мм 3ОФ39М (Краснополь-М) и 155 мм К155М. Дальность поражения цели – от 25 до 40 км в зависимости от версии снаряда.