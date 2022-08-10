Если США не исправят эту ошибку, они обречены

Америка не сможет победить в отсутствие последовательной военно-политической стратегии

Стратегическое видение – важное условие существования великих держав, пишет TNI. Однако Вашингтон забыл об этом и действует непоследовательно, считает автор статьи. Он напоминает, что роль Америки в мире оказалась под угрозой, в том числе со стороны России.

Аксель де Верну (Axel de Vernou)

Соединенные Штаты забыли один из основополагающих принципов, обуславливающих существование великих держав, а именно наличие стратегического видения. Прежде американские граждане, живущие в стране и за ее пределами, могли указать на Вашингтон и обрисовать его планы касательно всего мира. Эти планы могли меняться в зависимости от администрации, но они всегда были четкими и последовательными. Теперь же все иначе.

Когда Америка опускается до уровня Венесуэлы, чтобы помочь в налаживании конструктивного диалога между режимом президента Николаса Мадуро и оппозиционными группами исключительно ради того, чтобы получить доступ к нефти, ее обращенные к Индии призывы отказаться от российского импорта теряют свою убедительность.

Когда президент Трамп вывел Соединенные Штаты из Транстихоокеанского партнерства, азиатские лидеры, должно быть, очень удивились, услышав предупреждение вице-президента Пенса о том, что именно Китай мешает "нам прийти на помощь нашим союзникам".

А когда Вашингтону становится до боли очевидно, что ему, возможно, необходима коалиция ближневосточных стран, чтобы противостоять Ирану, который не желает сбавлять темпы ядерного обогащения, высказывания о Саудовской Аравии как об "изгое" внезапно становятся крайне неуместными.

Американские лидеры не должны подходить к различным регионам мира с непоследовательными требованиями, которые не подкреплены всеобъемлющим стратегическим видением. Хотя это уже не первый раз, когда Вашингтон вступает в переговоры с репрессивными режимами Латинской Америки и Ближнего Востока, в прошлом лидеры всегда имели перед собой четкую цель. Президент Ричард Никсон, к примеру, верил в баланс пяти великих держав, и его не заботил тип их режимов. Между тем нынешняя администрация продолжает сотрудничать с антидемократическими лидерами, одновременно предупреждая американцев об экзистенциальной угрозе, исходящей от авторитаризма. В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых Соединенными Штатами.

На протяжении более десяти лет Соединенные Штаты уделяли мало внимания борьбе с китайским и российским влиянием в Латинской Америке, сокращали присутствие на Ближнем Востоке и редко встречались с лидерами демократических аванпостов в Африке. Все это – хорошие новости для Пекина.

В то же время президент Джо Байден встречался с лидерами стран Индо-Тихоокеанского региона, его администрация попыталась вновь перетянуть Соломоновы Острова на сторону Америки, а Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО объявили Китай своим долгосрочным вызовом.

Американцев должна тревожить такая непоследовательность. Пока иностранные правительства выражают беспокойство в связи с тем, что китайские инвестиции просачиваются на их ключевые рынки, и бьют тревогу по поводу наращивания военной мощи Пекина, Вашингтон уверяет их, что Америка с ее щедрыми расходами придет им на помощь. Тем не менее, обычно либо ничего не делается, либо решение приходит в самый неподходящий момент.

К примеру, теперь, когда инфляция бьет все рекорды, комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил проголосовал за увеличение оборонного бюджета сверх той суммы, которую запросил президент. Но оборонный бюджет необходимо было увеличивать ещё тогда, когда появились первые признаки военной эскалации со стороны Китая. Лучше поздно, чем никогда, однако теперь будет довольно сложно заручиться поддержкой американцев, крайне недовольных ценами в продуктовых магазинах.

Соединенные Штаты вышли из холодной войны как держава-победительница, потому что одна за другой администрации корректировали свои военно-политические стратегии в ответ на возрастающую советскую угрозу. Такие термины, как свертывание, сдерживание, разрядка и устрашение, определяли методы, которые тщательно прорабатывались за закрытыми дверями. Хотя ни один президент не сумел реализовать свою стратегию безупречно, все их дипломатические, военные и экономические устремления были продиктованы последовательной, четко сформулированной программой. Сегодня становится все труднее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения.

Это не первый случай, когда Соединенным Штатам не хватает последовательной военно-политической стратегии. Почувствовав усталость американского народа после холодной войны и войны в Персидском заливе, президент Билл Клинтон сделал своим ключевым приоритетом здоровье экономики США. Хотя сам по себе этот подход не несет в себе каких-то серьезных проблем, его реализация проводилась в ущерб внешнеполитической доктрине. Клинтон поддержал авиаудары НАТО по Югославии из гуманитарных соображений, но закрыл глаза на геноцид в Руанде. Он хотел меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока, однако провел бомбовую кампанию в Ираке в 1998 году. Недолгий период однополярности Америки характеризовался импульсивными, непоследовательными реакциями на неожиданные кризисы.

Однако одно отличие все же есть. Клинтон не сталкивался ни с какими серьезными угрозами. Теперь же мы живем в эпоху соперничества крупных держав, и два главных противника стремятся ослабить роль Америки в мире. Между тем у Соединенных Штатов до сих пор нет четкой и последовательной военно-политической стратегии.

Вашингтон не может долго пребывать в этом состоянии. Каждая новая администрации делает акцент на значимости определенных регионов мира, в случае Байдена это Европа и Азия. Но, если Китай действительно является долгосрочным вызовом, со стороны Вашингтона будет крайне неразумно бросать демократических союзников в Латинской Америке и Африке, оставаться зависимым от китайской электроники и бытовой техники и снижать пошлины, которые призваны защищать американскую продукцию.

Ни одна страна не может спрогнозировать, какие кризисы встретятся на ее пути, однако она должна как минимум подготовиться к ним, выработав четкую военно-политическую стратегию. Сейчас Соединенные Штаты нуждаются в такой стратегии острее, чем когда-либо прежде.