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ТАСС

Новая Зеландия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новозеландский министр экономического и регионального развития Стюарт Нэш считает, что договор поможет установить новые связи между исследовательскими сообществами двух стран

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Новая Зеландия и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии. Об этом во вторник сообщил новозеландский министр экономического и регионального развития Стюарт Нэш.

"Заключение рамочного соглашения [о расширении сотрудничества в области космической индустрии] знаменует собой новый шаг для нашего космического сектора. Это дает новозеландским компаниям и исследователям возможности более тесно сотрудничать с предприятиями США и NASA, а также поможет установить новые связи между исследовательскими сообществами наших стран", - указал Нэш, заявление которого опубликовано на сайте правительства.

Также министр отметил, что соглашение позволит активнее развивать сотрудничество в области государственного регулирования, что обеспечит NASA новые возможности для использования стартовых площадок в Новой Зеландии. "Договор определяет ряд новых способов сотрудничества, включая обмен данными и персоналом, размещение научных приборов на самолетах и космических аппаратах, а также развитие новых проектов в сфере образования. Это укрепит значимость Новой Зеландии и сделает ее приоритетным партнером США в космической отрасли", - подчеркнул глава ведомства. 

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Страны
Новая Зеландия
США
Компании
NASA
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