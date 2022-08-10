В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией

ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Впервые в Алжире пройдет совместное российско-алжирское антитеррористическое учение "Щит пустыни-2022". В провинции Бешар Алжирской Народной Демократической Республики прошла вторая — итоговая — планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению", — сообщили в военном ведомстве.

Учения пройдут в ноябре на полигоне Хамагир в Алжире, их тема – тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. По информации ЮВО, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.

По данным ЮВО, первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии, в них было задействовано около 200 военнослужащих обеих стран.