В США посчитали достаточным количество переданных Киеву РСЗО HIMARS

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Украинская армия имеет достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS, в настоящее время в приоритете поставка боеприпасов для этих систем. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

В Пентагоне считают, что передали Украине достаточное количество РСЗО, в ближайших планах передачи новых систем нет. По словам представителя американского Минобороны, только США поставили на Украину 16 РСЗО HIMARS, еще три аналогичные установки MLRS M270 передала Великобритания, также три Германия. Сейчас в приоритете у западных стран обеспечение поставленных комплексов боеприпасами.

У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок

- заявил Каль.

Боеприпасы для HIMARS вошли в последний пакет военной помощи для Украины, как и в предыдущий. США намерены обеспечить РСЗО достаточным количеством боеприпасов, так же как и артиллерию, чтобы не дать российской армии "установить преимущество".

А вот в зенитными комплексами NASAMS, которые так ждут в Киеве, не все так просто. В новый пакет военной помощи они не вошли и прибудут на Украину, вероятней всего, через несколько месяцев. Как пояснили в Пентагоне, США отправляют Киеву только зенитные ракеты для ЗРК.

NASAMS в нынешнем пакете нет. Есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Так что NASAMS, находящиеся в процессе передачи, мы думаем, прибудут, вероятно, в следующие несколько месяцев

- добавил Каль.