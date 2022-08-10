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Известия.ru

«Известия» показали работу САУ «Нона» в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 9 августа показал работу расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» во время спецоперации по защите Донбасса.


Данные установки активно применяются российскими военными для нанесения ударов по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе украинских боевиков. Огонь ведется по полученным от беспилотников «Орлан-10» разведданным.

После уничтожения объектов радикалов экипажи САУ покидают свои позиции, чтобы вывести их из-под возможного ответного удара националистов.

«В основном работаем по известным целям и работаем по уничтожению живой силы противника, танков, бронированных целей, [боевых машин пехоты], минометных расчетов. Техника маневренная, может быстро занять огневую позицию и быстро отступить от огневой позиции, пока противник не нанес нам огневое поражение», — рассказал о своем боевом опыте российский военный с позывным «Урал».

8 августа Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа во время спецоперации в Донбассе. Подразделения выполняли огневые задачи уничтожению позиций украинских националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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