Антонов заявил, что США не собираются содействовать урегулированию кризиса на Украине

Развивающиеся страны с удивлением и непониманием наблюдают за политикой Вашингтона на украинском направлении, отметил посол РФ в США

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи Киеву на $1 млрд подтверждает, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине, а хотят затянуть конфликт. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

"Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса. На таком фоне особенно циничными выглядят заявления представителей администрации о том, что поставки продукции военного назначения усилят позиции Киева за "вероятным" столом переговоров. Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов - максимально затянуть конфликт", - сказал Антонов, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства.

Он подчеркнул, что "безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США". "Американские эксперты, обозреватели ведущих изданий и простые граждане задаются вопросом: сколько помощи доходит по назначению? Появляется множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения. Это доказывает, что замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее", - указал руководитель российской дипмиссии.

Тем не менее, продолжил Антонов, "часть американского оружия попадает на линию фронта" на Украине. "Боевики [украинского президента Владимира] Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна", - отметил посол.

По его словам, Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией.

"Недальновидные шаги Вашингтона создают иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности "измотать" Россию и победить на поле боя. В результате растет число жертв авантюрной политики правящего класса Украины. Соединенные Штаты Америки все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Российской Федерацией. Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима", - сказал Антонов.

Кроме того, он добавил, что развивающиеся страны по всему миру с удивлением и непониманием наблюдают за политикой США в отношении Украины.

"Развивающиеся государства с удивлением и непониманием наблюдают за политикой Вашингтона на украинском направлении. Они задают справедливый вопрос: неужели так просто выбросить в пустоту миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на социально-экономические нужды Латинской Америки, Африки и Азии. Особенно в постковидный период, когда эти регионы испытывают столь острую потребность в средствах и содействии со стороны ведущих экономик мира", - подытожил Антонов.

С учетом нового пакета общий объем военной помощи, выделенной нынешней американской администрацией Киеву, составит около $9,8 млрд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву.