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ТАСС

На Камчатке на форуме "Армия-2022" представят новейший тральщик "Яков Баляев"

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит"
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

На борту корабля пройдет круглый стол с участием представителей вузов региона

ТАСС, 9 августа. Новейший морской тральщик "Яков Баляев" с безэкипажным катером "Сканда" представят на VIII международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в Петропавловске-Камчатском, всего там будет выставлено более 40 новейших образцов военной техники, сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На площадке, которая будет развернута в морском порту, планируется представить корабли и суда военно-морского флота, в том числе новейший морской тральщик "Яков Баляев" с безэкипажным катером "Сканда", противодиверсионный катер "Юнармеец Камчатки" и модульный водолазный катер "СМК-2186". <...> Еще на одной площадке в центре города будет выставлено более 30 образцов вооружения, военной и специальной техники береговых войск, в том числе, танк Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК "Бал" и "Бастион", ПУ ЗРК "С-400" и ЗРПК "Панцирь-С", экскаваторы ЭОВ-3523, автокраны КС-45719, станции комплексной очистки воды СКО-10К", - говорится в сообщении.

Также будет представлена специальная техника войск радиационной, химической и биологической защиты: станция АРС-14 КМ, термодымовая машина ТДА-3, а также образцы стрелкового вооружения, связи и снаряжения. Кроме этого, гости смогут увидеть водолазное снаряжение различных типов, телеуправляемые подводные необитаемые аппараты и передвижную рекомпрессионную камеру, технику медицинской и продовольственных служб.

Для зрителей организуют экскурсии на корабли и суда, показ образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов. На борту тральщика пройдет круглый стол с участием представителей вузов региона. 

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Т-80
Проекты
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