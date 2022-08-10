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«Ростех» поставит вертолеты Ми-171А3 в 2024 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

Холдинг «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех», в 2024 году планирует начать поставки вертолетов Ми-171А3. Об этом сообщил главный конструктор НЦВ «Миль и Камов» Сергей Каюмов 9 августа.

«В 2022 году на предприятиях холдинга «Вертолеты России» запущено производство агрегатов и закупка комплектующих изделий для сборки вертолетов, планируемых к поставке в первой половине 2024 года. Окончание летных испытаний и получение сертификата типа запланировано в первом квартале 2024 года», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Кроме того, уже заключены соглашения о поставке 27 вертолетов Ми-171А3, из которых 16 машин предназначены для компании «Газпром», которая получит воздушные судна в 2024 году, и 11 для авиакомпании «Аврора», контракт с которой рассчитан на начало поставок в 2025 году.

«В перспективе Ми-171А3 будут поставляться и зарубежным заказчикам. Уже сегодня можно говорить о высоком интересе к новой машине со стороны дружественных стран», — добавил он.

1 июля модифицированный вертолет Ми-171А3 совершил свой первый полноценный испытательный полет, он продлился 25 минут. Как пояснили в Минпромторге, вертолет предназначен для полетов в особых климатических условиях. Одна из главных задач Ми-171А3 — обслуживание морских буровых платформ. Он может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы.

18 июля компания подписала контракт на поставку партии модернизированных вертолетов Ми-171Е зарубежному заказчику. Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных вертолетов производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга.

Ранее, в мае, сообщалось, что более 20 вертолетов Ми-171А3 и Ми-171А2 поставят в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора» до 2026 года. Соглашение о намерениях на поставку вертолетов компания подписала с холдингом «Вертолеты России» в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022. Реализация проекта позволит обеспечить перевозку социально значимых грузов и оказание экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах региона.

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