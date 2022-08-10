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ТАСС

На космодром Хайнаня в Китае доставили модуль "Мэнтянь" для орбитальной станции

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Запуск космического лунного зонда «Чанъэ-5» с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай
Запуск космического лунного зонда «Чанъэ-5» с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.
Источник изображения: © REUTERS, Tingshu Wang

В ближайшее время модуль будет установлен на ракету-носитель и пройдет предстартовую проверку

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты обеспечили доставку на космодром Вэньчан в северо-восточной части острова Хайнань лабораторного модуля "Мэнтянь", который вскоре станет частью орбитальной станции КНР. Об этом сообщило во вторник Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, в процессе строительства "Мэнтянь" ученые и инженеры КНР "обеспечили беспрецедентный спектр работ". В ближайшее время модуль будет установлен на ракету-носитель и пройдет предстартовую проверку.

По данным управления, оборудование на площадке для запуска в хорошем состоянии, в соответствии с графиком осуществляется его тестирование.

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции Китая, он будет использоваться преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, отправлена на орбиту 24 июля.

Ожидается, что запуск "Мэнтянь" состоится в октябре.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

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Китай
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