Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ

"Военная мысль": новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль".

Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами "Краснополь-М2" из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита.

При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.

По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.

Ранее о возможности ведения подобной залповой стрельбы снарядами "Краснополь" не сообщалось.

Как отмечает издание, испытания "Краснополь-М2", представляющего собой глубокую модернизацию комплекса "Краснополь", проходят успешно. "Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение Российской армии", - указывается в статье.

Базовая версия 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяется российскими артиллеристами в рамках специальной военной операции на Украине и подтвердила высокую точность.

Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.