Войти
РИА Новости

Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ

244
0
0
Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

"Военная мысль": новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль".

Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами "Краснополь-М2" из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита.

При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.

По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.

Ранее о возможности ведения подобной залповой стрельбы снарядами "Краснополь" не сообщалось.

Как отмечает издание, испытания "Краснополь-М2", представляющего собой глубокую модернизацию комплекса "Краснополь", проходят успешно. "Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение Российской армии", - указывается в статье.

Базовая версия 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяется российскими артиллеристами в рамках специальной военной операции на Украине и подтвердила высокую точность.

Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Похожие новости
29.07.2022
Российский «Краснополь» модернизируют
17.06.2022
В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"
26.05.2022
На Украине заметили французские гаубицы CAESAR
01.04.2022
Минобороны показало уничтожение военных объектов ВСУ ударными вертолётами Ка-52
29.03.2022
NI высоко оценил применение беспилотников ВС РФ в ходе спецоперации
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
24.05.2011
Рособоронэкспорт на выставке МИЛЕКС-2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя