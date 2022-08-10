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ТАСС

Производитель винтовок Orsis заявил об отсутствии зависимости от иностранных комплектующих

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Сборочный цех ООО "Промтехнология"
Сборочный цех ООО "Промтехнология".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

На предприятии наладили полный цикл производства из российского сырья, сообщили в ООО "Промтехнология"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский производитель винтовок под брендом Orsis наладил цикл производства из российского сырья и не зависит от поставок иностранных комплектующих. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе - ООО "Промтехнология".

"Производство всех тактических, спортивных и охотничьих винтовок Orsis не зависит от поставок иностранных комплектующих, на предприятии налажен полный цикл производства из российского сырья", - сказали там.

В "Промтехнологии" подчеркнули, что компания целенаправленно несколько лет двигалась в сторону импортозамещения, полный производственный цикл позволяет сохранить стабильность поставок, включая экспортные.

"Промтехнология" выпускает высокоточные снайперские винтовки Orsis T-5000, которые в рамках были доработаны под требование Росгвардии. T-5000 могут использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. В марте 2019 года в ведомстве сообщили, что недавно поступившие на вооружение T-5000 будут применяться в контртеррористических операциях. В сентябре 2019 года "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку Orsis-AR15J - аналог американской винтовки AR-15 в калибре 5,56x45 мм НАТО. В декабре того же года был разработан вариант под советский автоматный патрон 7,62x39 мм. 

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Страны
Россия
США
Продукция
AR-15
ORSIS T-5000
Компании
Росгвардия
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