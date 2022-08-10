В России запатентовали систему автозаправки БЛА в полете

Изобретение позволит повысить эффективность применения беспилотников, увеличив время их пребывания в воздухе, радиус боевого применения и массу полезной нагрузки при взлете, сообщили в Федеральном институте промышленной собственности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" разработали и запатентовали систему заправки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в полете, которая позволит производить ее в любое время года и суток в автоматическом режиме. Соответствующий документ был распространен Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

Изобретение позволит повысить эффективность применения беспилотников, увеличив время их пребывания в воздухе, радиус боевого применения и массу полезной нагрузки при взлете. "Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полете в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надежность и безопасность на этапе стыковки, а в случае ее применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна", - говорится в документе.

Планируется, что заправка будет осуществляться при помощи беспилотника-заправщика. Запатентованная система заправки беспилотного летательного аппарата топливом в полете содержит оборудование беспилотника-заправщика и оборудование заправляемого БЛА. "Оборудование БЛА-заправщика содержит заправочный шланг с установленным конусом на одном конце, агрегат заправки, блок управления, датчик положения конуса и датчик стыковки, установленные на конусе заправочного шланга, - отмечается в документе. - Оборудование заправляемого БЛА содержит заправочную штангу, блок определения положения конуса, блок расчета параметров рассогласования, датчик уровня топлива".

По мнению разработчиков новой системы, ближайший аналог изобретения, запатентованный в США, отличается значительными минусами. В частности, отмечаются большие психофизические нагрузки на пилота самолета-заправщика ввиду отсутствия у него точных координат о взаимном положении конуса и штанги. Также упоминается возможность его применения только при малом расстоянии, что снижает надежность и безопасность заправки, и невозможность осуществления заправки в сложных метеоусловиях, особенно в темное время суток.

Изобретение, запатентованное в России, позволит повысить безопасность и надежность на этапе стыковки конуса беспилотника-заправщика с заправочной штангой заправляемого беспилотника вне зависимости от спутниковой навигационной системы.

Авторы патента заявляют, что предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы штатные средства, входящие в состав бортового радиоэлектронного оборудования воздушных судов.