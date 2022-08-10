Новый масштабный пакет американской военной помощи Украине

8 августа 2022 года министерство обороны США объявило о предоставлении крупномасштабного нового пакета военной помощи Украине общим объемом 1 миллиард долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 9,1 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 11,8 млрд долл.

Оснащенный дополнительной защитой 120-мм самоходный миномёт М1064А3 из состава 1-й кавалерийской дивизии армии США во время учебных стрельб в период развертывания в Ираке, 17.03.2013. Самоходный миномёт М1064А3 выполнен на базе гусеничного бронетранспортера М113А3 с установленным 120-мм минометным комплексом М121 (израильский 120-мм миномёт Soltam K6) (c) армия США

Согласно информации министерства обороны США, данный новый пакет военной помощи Украине уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое (но, видимо, значительное) количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 75 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- 20 минометных систем калибра 120 мм [видимо самоходных] и 20 тысяч 120-мм выстрелов к ним;

- боеприпасы [видимо, управляемые ракеты AMRAAM] к планируемым поставкой зенитным ракетным системам NASAMS;

- 1000 противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin и "сотни" одноразовых ручных противотанковых гранатометов АТ4;

- 50 бронированных медицинских машин неуказанного типа [ранее некоторые источники предварительно сообщали, что на базе бронетранспортера М113];

- неназываемое количество противопехотных мин Claymore;

- взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

- медицинское имущество.

С учетом указанного, общее количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм, передаваемых США Украине, достигнет 560 тысяч (в том числе 410 тысяч из наличия министерства обороны США и 150 тысяч нового производства), плюс одна тысяча управляемых артиллерийских выстрелов этого калибра.