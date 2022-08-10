В России запатентовали технологию утилизации космического мусора за несколько месяцев

При применении этого способа ученые предлагают посредством пиротехнических устройств разделять конструкцию аппарата на составные элементы, соединенные между собой гибкими тросами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) разработали и запатентовали способ утилизации космических аппаратов посредством аэродинамического действия атмосферы земли, который позволит снизить сроки очистки вселенной от космического мусора со столетий до нескольких месяцев. Соответствующий документ был распространен Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

Изобретение может быть использовано при проектировании космических аппаратов с целью предотвращения засорения космического пространства по окончании срока работы. "Срок пребывания неиспользуемых объектов на орбите может быть сокращен со столетий до нескольких месяцев", - отмечается в документе.

При применении новейшего способа утилизации космических аппаратов предлагается посредством пиротехнических устройств разделять конструкцию аппарата на составные элементы, соединенные между собой гибкими тросами. В совокупности должна получиться крупногабаритная конструкция с большим диаметром, расположенная по нормали к направлению баллистического полета.

"Затем посредством генератора искусственного плазменного образования (ИПО) создают газопылевую среду, обеспечивая заполнение пустот между элементами космического аппарата, а также увеличивают диаметр ИПО за счет окружения утилизируемой конструкции снаружи, при этом ИПО создает электростатические взаимодействия газопылевой среды с элементами конструкции, что дополнительно приводит к увеличению площади миделевого сечения конструкции с ИПО, таким образом, возрастают величины аэродинамических сил и достигается торможение космического аппарата при окончании срока активного существования с целью перевода на более низкую орбиту с последующим сгоранием в атмосфере", - говорится в документе. Среди авторов изобретения отмечен генеральный конструктор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) Игорь Бакарас сообщал в интервью ТАСС, что в настоящее время на околоземных орбитах находится около 7 000 тонн космического мусора и 3 000 тонн действующих космических аппаратов (включая Международную космическую станцию).

По данным ЦНИИмаш, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до 2 000 км, которая чаще всего используется для работы космических аппаратов. В настоящее время там находятся более 3 000 функционирующих космических аппаратов, а также около 14 000 объектов космического мусора размером более 10 см.