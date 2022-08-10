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Вестник Мордовии

Забытая дальнобойная САУ на шасси минского МЗКТ-8007"Волат"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В самом начале XXI века на шасси белорусского вездехода МЗКТ-8007"Волат" была создана интересная самоходная артиллерийская установка, о которой почти забыли. Однако даже сейчас эта боевая машина выглядит вполне современно и по основным характеристикам близка к западным колесным САУ.

Правда, хоть шасси использовалось минское, разработчиками выступали специалисты китайской компании Norinco.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Возможно, тогда, 20 лет назад у них не нашлось собственного надежного вездехода и они решили использовать иностранную конструкцию.

Орудие Type 89, известное также как PLL-01, может поражать цели обычным осколочно-фугасным снарядом на дистанции 30000 м, активно - реактивным бьёт на 39 м.

В начале 21 века колесные САУ были не столь популярны, военные отдавали предпочтение гусеницам. Поэтому гусеничный вариант, известный как PLZ-45, был закуплен несколькими арабскими странами.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Интересно, что позже на вооружение Народно-освободительной армии Китая приняли более совершенную самоходку PLZ-05, на которую установили более продвинутую версию PLL-01. Сообщалось, что она может поражать противника уже на дальности 53000 м.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
ZSD-89
Град РСЗО
Компании
Norinco
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