Сетевое издание "MK.ru" под заголовком "Кто есть кто в украинской военной верхушке: эксперт оценил военачальников ВСУ: "Зеленский очень боится, что сейчас вперед выдвинутся боевые генералы" опубликовано интервью директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) члена Общественного совета при Министерстве обороны России Руслана Пухова.

Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года (с) кадр из видео из социальных сетей

Тема украинского контрнаступления на Херсон, которое до последнего времени так активно анонсировалось Киевом, все дальше отходит из ежедневной новостной повестки на задний план. Отголоски грандиозных планов Генштаба ВСУ теперь далеким эхом звучат лишь в местных украинских СМИ. Куда что делось. Рочему не слышно украинских генералов, грозившихся вернуть территории, разбив российские войска с помощью западного чудо-оружия"? Чего им не хватило - выучки, профессионализма, умения спланировать наступательную военную операцию? Кто вообще эти люди в погонах, на кого опирается Зеленский в ВСУ?

Об этом "МК" беседует с российским военным аналитиком, директором Московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), членом Общественного совета при Министерстве обороны России Русланом Пуховым.

- По оценкам Центра анализа стратегий и технологий, украинцы упустили возможность провести успешное контрнаступление на юге, - считает Пухов. - Это произошло, в первую очередь, благодаря активной боевой работе Вооруженных сил России и союзных войск ЛНР и ДНР. Они не позволили Украине сконцентрировать достаточное количество сил - техники и людей - на направлении главного контрудара.

- А сколько сил могло бы хватить ВСУ для такого контрнаступления?

- Им понадобилось бы порядка 15 бригад, личный состав которых нужно было обучить на территории западных регионов страны, где нам сложнее их достать. Плюс нужно иметь достаточный запас техники. В первую очередь - артиллерии и авиации для поддержки наступающих войск. Однако, благодаря работе наших союзных войск, собрать свои силы на направлении контрудара Киеву не удалось. Все резервы, которые они обеспечили для будущего наступления, им периодически приходилось перебрасывать на Донбасс, где мы вместе с войсками ДНР и ЛНР их довольно успешно перемалывали.

- Да и авиации для поддержки войск с воздуха, похоже, у ВСУ уже нет.

- Нет, украинская авиация все еще летает. Она не потеряла окончательно боеспособность. Но это исключительно благодаря тому, что по всей Украине они уже пропылесосили всё, что могли. Соскребли по сусекам все остатки техники. И не то только. Летчиков тоже. У них там летают уже те, кому сильно за шестьдесят.

- Из Восточной Европы еще не все наши старые самолеты перегнали?

- Почти все. Причём оттуда гонят уже не только готовую технику, но и собирают чуть ли не раритеты из музеев. Везут отдельно крылья, какие-то элементы двигателей, авионики... Словакия и Чехия все свои склады выпотрошили. Даже те, где хранится современное западное вооружение, что им поставляют немцы французы и те же американцы.

- Но ВСУ оружия все равно не хватает?

- И оружия, и боеприпасов. Для того, чтобы успешно провести наступление, нужно концентрировать средства на направлении удара. А у них не только техники, но и живой силы не хватает. В результате украинцы постоянно демонстрируют одну и ту же проблему: бросают в наступление недостаточное количество людей, быстро попадают под огонь нашей авиации или артиллерии, после чего откатываются назад.

- Зачем заранее зная, что этот результат приведет лишь к потерям, повторять бессмысленные попытки? Кто эти люди, что планируют такие операции?

- Нельзя сказать, что у ВСУ так было всегда. Так складывается сейчас. А вообще-то изначально одна из причин успешной обороны ВСУ на первом этапе нашей спецоперации была в том, что у них имелся очень хороший - до того момента, пока мы его не "выкосили" - слой подготовленных младших командиров.

Учтите, что все ярые нацисты и представители нацбатов за эти восемь с половиной лет были на Украине интегрированы непосредственно в вооружённые силы. За эти годы они окончили различные военные училища. Большинство из них прошли многочисленные - трех-четырех-шести-месячные - курсы обучения в Штатах и европейских странах НАТО. Все воевали в зоне так называемой АТО - антитеррористической операции на Донбассе. И вот эти мотивированные, повоевавшие, потерявшие своих друзей в период боев на Донбассе, идеологически и русофобски заточенные украинские военные были нашими противниками в период спецоперации. Именно потому так тяжело и дались нам ее первые месяцы.

Кстати, во многом именно эти люди и не дали высшему командному составу украинской армии, который сейчас активно перетряхивает Зеленский, идти с нами на какие-то договорённости. Украинские полковники и генералы знали, кто им дышит в затылок, и понимали: если что - собственные же лейтенанты и капитаны их поставят к стенке.

- Получается, высший командный состав ВСУ менее идеологизирован? Вообще-то, долгое время верхушка украинской армии состояла из офицеров, окончивших ещё советские военные училища. Но сегодня сложно найти информацию, кто из них что окончил. Из справочников и википедий ее, похоже, убрали. Видимо, чтоб не дискредитировать. Чуть ли не у всех военачальников описание военной карьеры начинается с 2014 года.

- Не у всех. Это касается лишь тех, кто постарше. Сейчас наверх выдвигается уже молодая украинская офицерская поросль. Сейчас, если речь заходит о верхушке ВСУ, сразу всплывают две фамилии: Залужный и Буданов.

- Охарактеризуйте их.

- Я знаю, что в обществе и в украинских вооруженных силах авторитетом пользуется главком ВСУ Валерий Залужный. Родом он из Житомирской области. Довольно молодой военачальник, ему 49 лет, поэтому ни в каких советских вузах он не учился. После школы пошел в Одесское военное училище, с золотой медалью окончил Национальную Академию обороны Украины. В 2014-м воевал на Донбассе. Был замом командующего сектора "С", куда вошел север Донецкой области, запад Луганской и Дебальцевское направление.

Некоторые считают Залужного креатурой главы Офиса президента Ермака и старым другом главного киевского пропагандиста Арестовича. В своей профессиональной деятельности Залужный четко ориентирован на Соединенные Штаты. Он ратует за скорейший перевод украинской военной организации и системы управления на натовскую структуру штабов, а также полный переход на западное вооружение.

Правда, с Зеленским у них много разногласий, о чем часто можно слышать. Зеленский сделал ставку на "бешеную собаку" - Буданова, молодого боевика, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Сейчас Зеленский создал при себе самом ещё какой-то комитет по разведке, который возглавил все тот же Буданов. Он - этакий "карманный Гиммлер" Зеленского.

- А что из себя представляет этот Буданов как личность.

- Он киевлянин, очень молод, 1986 года рождения. Все называют его 35-летним генералом - именно в 35-ть он получил это воинское звание.

Во многом, как говорят, Буданов - selfmade (в переводе на русский: человек, обязанный сам себе, добившийся всего своими собственными силами. - "МК"). Учился тоже в Одессе, служил в спецназе Главного управления разведки.

Особую известность получил в 2016 году, когда оказался в составе диверсионный группы, которая зашла в Крым. Наши пограничники ФСБ обнаружили этих диверсантов в районе Армянска и задержали. При этом погибли двое наших военнослужащих. Часть непрошенных украинских гостей, прорвавшись с боем, смогли уйти с нашей территории. Буданов был одним и них.

Позже один задержанный офицер этой группы рассказал на допросе, что именно Буданов должен был лично стать исполнителем целой серии терактов, готовившихся в Крыму. Эта история затем была многократно героически преподана во всех мировых СМИ. С тех пор Буданов и пошёл в карьерный рост, так как считалось, что он - один из немногих, кто с оружием в руках, не только в Крыму, но и на Донбассе доказал свою состоятельность, мотивированность и преданность Украине.

Сейчас, судя по всему, он тот, кому Зеленский особо доверяет. И естественно, что человек, сделавший такую стремительную карьеру с тех пор, как "отличился" в Крыму, не может не быть под контролем ЦРУ. Совершенно очевидно, что это их выкормыш, на которого американцы делают серьезную ставку.

- Зеленский им уже не так интересен? Все, выдыхается? В американских СМИ пишут, что в Вашингтоне им уже недовольны.

- С точки зрения американцев, Зеленский - очень удобный президент военного времени. В военные дела почти не лезет - ничего в них не понимает. Зато может прекрасно позировать в военной форме у себя в кабинете для западных СМИ, когда нужно - эффектно встречать иностранные делегации. Шоумен.

При этом - что важно - он человек, который абсолютно не заинтересован, чтобы боевые действия прекратились. Ему выгодно, чтобы они продолжались, как можно дольше. Благодаря этому он наращивает свой рейтинг. А после окончания этих событий, уже при рейтинге и деньгах, он сможет отойти куда-нибудь в сторону, и всю оставшуюся жизнь ездить по миру, читая лекции и разыгрывая из себя борца за независимость - эдакого новоиспеченного Нельсона Манделу. Хотя, конечно, это фигуры разного масштаба.

Этому его плану никто не должен помешать. Потому Зеленский очень боится, что сейчас вперед выдвинутся какие-то генералы, которые за время боевых действий выросли из подполковников и полковников. Народ их знает. Знают войска. В результате они смогут осуществить если не военный переворот, то оказать серьёзное давление на власть, а возможно даже победить на следующих выборах.

- Считаете, Зеленский боится, что к власти могут прийти военные, которым не захотят продолжения вооруженного противостояния с Россией?

- Настоящие военные, которые знают, что такое война, смерть товарищей, страдания мирных жителей в период боевых действий боев, в таком противостоянии категорически не заинтересованы. Тем более, эти люди реально представляют себе истинные цифры потерь убитыми и ранеными. В какой-то момент наступает усталость от всего происходящего, и вполне возможно, что именно украинские военные станут теми, кто будет готов пойти с нами на переговоры.

- Все возвращается к тому, с чего начиналось. Если вспомнить, то в день объявления начала спецоперации президент Путин с предложением переговоров обратился не к киевской власти, а именно к украинским военным. Правда, с их стороны ответа до сих пор так и не последовало. Зато по-прежнему слышны заявления о готовящемся контрнаступлении на юге.

- У меня такое ощущение, что шанс ударить где-то под Херсоном, или Изюмом ими окончательно упущен. Для этого у украинской армии нет ни достаточного числа людей, ни техники, да и просто воли совершить это. Думаю, сейчас украинским военным воля необходима для другого - признать свое поражение и согласиться на предложенные им переговоры.