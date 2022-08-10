Россия выводит свои ядерные объекты из-под инспекций США

МИД России: Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ-3 из-за действий США

Россия решила временно вывести свои ядерные объекты из-под инспекций США в рамках договора о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Как заявляет российский МИД, к этой мере прибегли вынужденно из-за планов Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на «неадекватных» условиях. Санкции США де-факто лишают Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Штатах, утверждают дипломаты.

Российская Федерация временно выводит свои ядерные объекты из-под инспекций американских специалистов, проводившихся в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает МИД.

Решение принято в том числе из-за антироссийских санкций, утверждают дипломаты. Они якобы фактически лишают Россию права проводить свои проверки в Штатах.

В заявлении для примера приведена ситуация с остановкой авиасообщения между Россией и Америкой. Из-за санкций воздушное пространство государств, союзных США, закрыто для российских самолетов, на которых могли бы прилететь в Штаты российские инспекторы. При этом МИД заявляет, что для американцев таких препятствий нет.

Другой аргумент российской стороны - рост заболеваемости COVID-19 в США. Всплеск заражений может «поставить под угрозу здоровье российских специалистов».

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Москву права на осуществление инспекций на американской территории», - говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с пятым пунктом первого раздела пятой главы протокола к Договору СНВ.

Москва при этом указывала Вашингтону, что санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, однако ответ от американской стороны получен не был.

«Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем», - сообщает МИД.

История СНВ-3

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году, документ подписали тогда главы двух государств - Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор действовал изначально десять лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц.

Межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев предполагалось оставить по 700 с каждой стороны. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года.

Однако 45-й президент США Дональд Трамп считал СНВ-3 невыгодным для Вашингтона и выступал против продления договора. Он призывал Китай присоединиться к соглашению. Тем не менее, при действующем президенте Джо Байдене действие СНВ-3 было продлено до 5 февраля 2026 года.

Обсуждение нового договора

1 августа 2022 года Байден заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за наступательными вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Москва неоднократно выступала за переговоры с США по поводу продления договора СНВ.

В 2026 году действие СНВ-3 истекает. США и Российская Федерация начали согласование параметров нового договора, однако прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

В Госдепартаменте США заявляли, что готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хотят увидеть «доказательства ее добросовестного подхода».

Россия желает понять, действительно ли США готовы к переговорам по соглашению, которое должно заменить СНВ-3, заявила российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО.

5 августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Вашингтон считает важным начать диалог с Москвой по продлению Договора СНВ до 2026 года.

«Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает в 2026 году. По мере того, как приближается 2026 год, для нас и России будет важно приступить к детальному диалогу о том, как продлить его, расширить или изучить возможность заключения других договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые будут подразумевать действия, не предусмотренные нынешним соглашением», - отметил Кол.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, принимавший на посту президента участие в подписании договора в 2010 году, назвал время для переговоров по сокращению наступательных вооружений «самым неподходящим».

«Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов. Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже «холодной войны». Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Иван Жуковский