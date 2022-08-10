С Байконура запустят иранский спутник и аппарат с ростками белгородской сирени

В качестве попутной нагрузки будет выведено 16 малых космических аппаратов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет во вторник на орбиту иранский спутник "Хайям" по заказу Ирана, а также ростки сирени на одном из малых космических аппаратов.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, в качестве попутной нагрузки будет выведено 16 малых космических аппаратов. В частности, планируется выведение спутников CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Д. Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и других вузах, а также в компании "Геоскан", "Спутникс" и других организациях. Они предназначены для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

На борту одного из аппаратов в космос отправятся ростки сирени. Ученые из Белгородской области планировали провести эксперимент по их выращиванию в космосе еще в 2021 году, однако он был перенесен на 2022 год.

Как пояснил ТАСС директор инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета Иван Никулин, идеологом запуска малых спутников является Фонд содействия инновациям. Реализовать эксперимент с сиренью университету предложила Екатерина Журавлева, которая руководила Научно-образовательным центром в Белгородской области.

"Она предложила нам осуществить этот проект и запустить сирень, которая олицетворяет нашу Белгородскую область. Наша задача была сделать спутник, чтобы он мог обеспечить автономное существование сирени, а ботанический сад [Белгородского государственного национального исследовательского университета] обеспечил нас ростками, которые введены в состояние in vitro (в пробирке - прим. ТАСС) и могут в чистой среде развиваться, как мы предполагаем", - пояснил Никулин.

Для эксперимента отобрали сирень сорта "Великая Победа". Планируется, что за время пребывания в космосе шесть ростков вырастут с 1 до 4 см. За ростом и трансформацией сирени в невесомости можно будет наблюдать с земли: для этого специалисты инжинирингового центра разработали специальное мобильное приложение "Сирень в космосе". В ходе эксперимента, который планируется провести в течение года, ученые сравнят развитие сирени, отправленной в космос, со второй группой растений, которую оставят в аналогичном спутнике на Земле.